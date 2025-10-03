Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
ЕксклюзивЯкщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
ГоловнаПолітика

Туреччина продовжить купувати російську нафту попри заклик Трампа від неї відмовитись

Також Туреччина продовжить купувати російський газ.

Туреччина продовжить купувати російську нафту попри заклик Трампа від неї відмовитись
міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар

Міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар заявив, що купівля російської нафти є комерційним рішенням, прийнятим нафтопереробними заводами, що сигналізує про небажання дотримуватися закликів президента США Дональда Трампа розірвати енергетичні зв'язки з Москвою, пише Bloomberg. 

«Це, по суті, рішення приватних компаній, дистриб'юторів та нафтопереробних заводів», – заявив Алпарслан Байрактар в ефірі CNNTurk. 

Турецькі нафтопереробні заводи були побудовані для переробки сирої нафти з сусідніх джерел, що робить імпорт з Росії технічною необхідністю, а також комерційним рішенням, сказав він.

Його зауваження прозвучали на тлі посилення Вашингтоном тиску на союзників з метою обмеження торгівлі енергоресурсами з Росією. Під час зустрічі зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом минулого тижня Трамп сказав: «Я хотів би, щоб він припинив купувати будь-яку нафту з Росії, поки Росія продовжує цю агресію проти України».

Туреччина є одним з найбільших клієнтів Москви з покупки нафти та газу, навіть попри те, що вона прагне диверсифікувати постачання через нові довгострокові угоди щодо СПГ з США. Турецькі нафтопереробні заводи, серед яких Turkiye Petrol Rafineleri AS та Star Rafineri AS, що належить азербайджанській Socar, є ключовими покупцями російської сирої нафти.

Тим не менш, Ірак відновив експорт нафти з півночі до Туреччини після дворічної перерви в рамках угоди, підтриманої США, яка може запропонувати Анкарі альтернативне джерело постачання.

Туреччина — не єдина країна, яка виявила небажання дотримуватися вказівок США. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив минулого місяця, що країни, що не мають виходу до моря, такі як його, зіткнуться з економічним спустошенням, якщо будуть змушені відмовитися від російської нафти та газу, що постачаються трубопроводами.

Щодо закупівлі природного газу, Байрактар сказав, що Туреччина повинна забезпечити постачання з різних джерел «без будь-якої дискримінації» з наближенням зимових місяців. «Нам потрібно купувати газ з Росії, Азербайджану, Ірану, Туркменістану, де тільки можна», — сказав він.
Теми: , , , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies