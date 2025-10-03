Туреччина продовжить купувати російську нафту попри заклик Трампа від неї відмовитись

Міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар заявив, що купівля російської нафти є комерційним рішенням, прийнятим нафтопереробними заводами, що сигналізує про небажання дотримуватися закликів президента США Дональда Трампа розірвати енергетичні зв'язки з Москвою, пише Bloomberg.

«Це, по суті, рішення приватних компаній, дистриб'юторів та нафтопереробних заводів», – заявив Алпарслан Байрактар в ефірі CNNTurk.

Турецькі нафтопереробні заводи були побудовані для переробки сирої нафти з сусідніх джерел, що робить імпорт з Росії технічною необхідністю, а також комерційним рішенням, сказав він.

Його зауваження прозвучали на тлі посилення Вашингтоном тиску на союзників з метою обмеження торгівлі енергоресурсами з Росією. Під час зустрічі зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом минулого тижня Трамп сказав: «Я хотів би, щоб він припинив купувати будь-яку нафту з Росії, поки Росія продовжує цю агресію проти України».

Туреччина є одним з найбільших клієнтів Москви з покупки нафти та газу, навіть попри те, що вона прагне диверсифікувати постачання через нові довгострокові угоди щодо СПГ з США. Турецькі нафтопереробні заводи, серед яких Turkiye Petrol Rafineleri AS та Star Rafineri AS, що належить азербайджанській Socar, є ключовими покупцями російської сирої нафти.

Тим не менш, Ірак відновив експорт нафти з півночі до Туреччини після дворічної перерви в рамках угоди, підтриманої США, яка може запропонувати Анкарі альтернативне джерело постачання.

Туреччина — не єдина країна, яка виявила небажання дотримуватися вказівок США. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив минулого місяця, що країни, що не мають виходу до моря, такі як його, зіткнуться з економічним спустошенням, якщо будуть змушені відмовитися від російської нафти та газу, що постачаються трубопроводами.

Щодо закупівлі природного газу, Байрактар сказав, що Туреччина повинна забезпечити постачання з різних джерел «без будь-якої дискримінації» з наближенням зимових місяців. «Нам потрібно купувати газ з Росії, Азербайджану, Ірану, Туркменістану, де тільки можна», — сказав він.