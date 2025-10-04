У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Зеленський: Єдність Європи — єдина ефективна відповідь на сучасні виклики

Президент обговорив з кожним лідером актуальні двосторонні проєкти.

Зеленський: Єдність Європи — єдина ефективна відповідь на сучасні виклики
Фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на полях саміту Європейської політичної спільноти відбулися продуктивні зустрічі з європейськими партнерами.

За його словами, зараз Європа стикається з численними викликами, і єдина дієва відповідь на них — єдність. У всіх рішеннях йдеться про спільний захист.

Серед ключових тем обговорень: програми PURL і SAFE, безпекові гарантії для України, тиск на Росію та новий пакет санкцій ЄС, икористання заморожених російських активів, а також європейське майбутнє України, Молдови та країн Західних Балкан.

Глава держави підкреслив, що з кожним лідером детально обговорювали актуальні двосторонні проєкти та розраховують на повну підтримку.

“Лише спільні дії та об’єднані зусилля можуть гарантувати справжню безпеку Європи. Вдячний усім, хто це розуміє і готовий працювати саме так”, — додав президент.
