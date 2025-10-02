Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
"Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство", – хірургиня Анастасія Пристая
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Політика

Прем’єр Албанії пожартував з Макроном та Алієвим про “завершення” Трампом “війни” між його країною та Азербайджаном

Еді Рама “дорікнув” Макрону, що Трамп “дуже важко працював” над завершенням війни між Албанією та Азербайджаном, а президент Франції йому навіть не подякував. 

Прем’єр Албанії пожартував з Макроном та Алієвим про “завершення” Трампом “війни” між його країною та Азербайджаном
Еді Рама, Макрон та Алієв, Копенгаген, 2 жовтня 2025
Фото: скрін

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама на Сьомому Саміті Європейської політичної спільноти у Копенгагені пожартував з президентом Франції Еманюелем Макроном та президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим про “завершення” президентом США Дональдом Трампом “війни” його країни з Азербайджаном, передає 1news.az.

«Ти маєш вибачитися за те, що не привітав нас із встановленням миру між Азербайджаном та «Албанією», про який говорив президент Трамп», — сказав Рама, викликавши посмішку у Ільхама Алієва, що стояв поруч.

У відповідь Макрон сказав: «Я дуже вибачаюсь за це».

Еді Рама “дорікнув” Макрону, що Трамп “дуже важко працював” над завершенням війни між Албанією та Азербайджаном, а президент Франції йому навіть не подякував.

«Ви зацікавлені у мирі і дуже одержимі Вірменією, але не подякували Трампу за “Албанію”», - додав Рама.

Як відомо, президент США Дональд Трамп у своїх виступах, говорячи про свою роль у завершенні військових конфліктів у світі, декілька разів переплутав Вірменію з Албанією.
