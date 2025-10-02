Еді Рама “дорікнув” Макрону, що Трамп “дуже важко працював” над завершенням війни між Албанією та Азербайджаном, а президент Франції йому навіть не подякував.

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама на Сьомому Саміті Європейської політичної спільноти у Копенгагені пожартував з президентом Франції Еманюелем Макроном та президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим про “завершення” президентом США Дональдом Трампом “війни” його країни з Азербайджаном, передає 1news.az.

«Ти маєш вибачитися за те, що не привітав нас із встановленням миру між Азербайджаном та «Албанією», про який говорив президент Трамп», — сказав Рама, викликавши посмішку у Ільхама Алієва, що стояв поруч.

У відповідь Макрон сказав: «Я дуже вибачаюсь за це».

Еді Рама “дорікнув” Макрону, що Трамп “дуже важко працював” над завершенням війни між Албанією та Азербайджаном, а президент Франції йому навіть не подякував.

«Ви зацікавлені у мирі і дуже одержимі Вірменією, але не подякували Трампу за “Албанію”», - додав Рама.

Як відомо, президент США Дональд Трамп у своїх виступах, говорячи про свою роль у завершенні військових конфліктів у світі, декілька разів переплутав Вірменію з Албанією.