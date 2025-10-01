У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У парламенті зареєстрували законопроєкт про перейменування копійки на шаг

Монети "копійка" і "шаг" певний час перебуватимуть в обігу одночасно.

50 копійок
Фото: НБУ

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт щодо зміни назви розмінної монети України на "шаг".

Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"У Верховній Раді України зареєстровано проєкт закону № 14093 «Про внесення змін до деяких законів України щодо відрадянщення (дерадянізації) назви розмінної монети України». Законопроєктом пропонується змінити назву розмінної монети з «копійка» на питомо українську — «шаг». Для його реалізації також подано допоміжний законопроєкт № 14094", — ідеться у повідомленні.

Це рішення має не лише технічний, а й символічний зміст. Адже "копійка" — спадщина московської імперії та радянського минулого, натомість "шаг" — історична українська назва, яка вживалася ще за часів Гетьманщини й Української Народної Республіки, звучала в творах Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Котляревського, Панаса Мирного.

Стефанчук підкреслив, що сьогодні "копійка" лишилася тільки в обігу в Росії, Білорусі та Україні, тож повернення до "шага" стане відновленням історичної справедливості, утвердженням нашої ідентичності та остаточним розривом із колоніальними наративами.

"Це не лише питання грошового обігу. Це питання нашої культури, мови й державності. Українські гроші мають українські назви. І настав час остаточно це закріпити", — додає Стефанчук.

Ця зміна не потребуватиме додаткових витрат: монети "копійка" і "шаг" певний час перебуватимуть в обігу одночасно, а співвідношення залишиться 1:1.

Законопроєктом №14093 пропонується внести зміни до Законів України “Про Національний банк України”, “Про пенсійне забезпечення”, “Про ринки капіталу та організовані товарні ринки”, а також визнати такими, що втратили чинність, постанови Президії Верховної Ради України від 02.03.1992 “Про розмінну монету України” № 2156-XII та від 10.12.1991 № 1952-XII “Про затвердження назви і характерних ознак грошової одиниці України”.
