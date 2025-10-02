Україна і США провели технічні перемовини щодо угоди з купівлі наших дронів

Відбулися зустрічі з посадовцями Пентагону, Конгресу, військовими всіх родів та видів військ США.

Делегація Ради національної безпеки і оборони України разом із міністерством оборони у США провела технічні перемовини щодо угоди про купівлю українських дронів.

Як розповів секретар РНБО Рустем Умєров, цей візит відбувся у продовження домовленостей президентів України та Сполучених Штатів.

"Ключове питання – реалізація президентської ініціативи «Drone Deal». Головна мета візиту української команди — технічні перемовини для підготовки підписання угоди з купівлі українських дронів. Реалізація якої передбачає також можливість створення спільних українсько-американських виробництв", – зазначив він.

Українська делегація зустралася із посадовцями Пентагону, Конгресу, військовими всіх родів та видів військ США. На цих зустрічах говорили про можливість поглиблення стратегічного співробітництва та заповнення надлишкової спроможності українських підприємств-виробників дронів шляхом продажу частини виробів, а також їх подальшої спільної модернізації та розробки нових платформ.

"Україна сьогодні є світовим лідером у дронових технологіях, і наш досвід викликає високий інтерес серед союзників. Йдеться не лише про повітряні системи, а й про морські дрони та наземні роботизовані комплекси, у розробці й застосуванні яких Україна має унікальний практичний досвід", наголосив Умєров.

Він розповів, що під час візиту також зупинилися на механізмі PURL – фінансуванні закупівлі американського озброєння та боєприпасів за рахунок коштів європейських партнерів. Зокрема, планах постачання на 2026 рік і потенціал для збільшення обсягів.