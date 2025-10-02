Визначили дату зустрічі Контактної групи з питань оборони України

15 жовтня 2025 року, у штаб-кватирі НАТО в Брюсселі відбудеться зустріч Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").
Про це повідомила пресслужба Альянсу.
"У середу, 15 жовтня 2025 року, Велика Британія та Німеччина скликають Контактну групу з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО", – зазначили там.
- Останнє засідання Контактної групи відбулося 9 вересня у Лондоні.
- Тоді озвучили ключові домовленості з Євросоюзом, зокрема зобов’язання передати 2 млн боєприпасів, можливість спрямування 6,6 млрд євро з Фонду миру ЄС для закупівлі американського озброєння для потреб України, інвестиції в оборонну промисловість за допомогою механізму SAFE та наближення 4 млрд євро у жовтні та 4 млрд євро у листопаді на підтримку України.