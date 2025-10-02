Визначили дату зустрічі Контактної групи з питань оборони України

15 жовтня 2025 року, у штаб-кватирі НАТО в Брюсселі відбудеться зустріч Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

Про це повідомила пресслужба Альянсу.

"У середу, 15 жовтня 2025 року, Велика Британія та Німеччина скликають Контактну групу з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО", – зазначили там.