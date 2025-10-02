Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Визначили дату зустрічі Контактної групи з питань оборони України

Зустріч відбудеться у штаб-квартирі НАТО. 

Штаб-квартира НАТО
Фото: picture-alliance/dpa/K. Nietfeld

15 жовтня 2025 року, у штаб-кватирі НАТО в Брюсселі відбудеться зустріч Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"). 

Про це повідомила пресслужба Альянсу. 

"У середу, 15 жовтня 2025 року, Велика Британія та Німеччина скликають Контактну групу з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО",  – зазначили там. 

  • Останнє засідання Контактної групи відбулося 9 вересня у Лондоні. 
  • Тоді озвучили ключові домовленості з Євросоюзом, зокрема зобов’язання передати 2 млн боєприпасів, можливість спрямування 6,6 млрд євро з Фонду миру ЄС для закупівлі американського озброєння для потреб України, інвестиції в оборонну промисловість за допомогою механізму SAFE та наближення 4 млрд євро у жовтні та 4 млрд євро у листопаді на підтримку України.
