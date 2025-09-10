Шмигаль підбив підсумки засідання Контактної групи в Лондоні: системи Patriot, боєприпаси, фінансування

Допомога буде як від ЄС, так і окремо від країн-членів.

Міністр оборони Денис Шмигаль підбив підсумки засідання Контактної групи з питань оборони, що відбулося 9 вересня в Лондоні. За його словами, Україна отримала важливий сигнал про те, що її підтримуватимуть надалі і ця підтримка буде посилюватися.

Це було вже 30 засідання формату “Рамштайн”. Ключові домовленості з Євросоюзом:

Зобов’язання передати 2 млн боєприпасів – 80% від цього показника вже зібрано.

Можливість спрямування 6,6 млрд євро з Фонду миру ЄС для закупівлі американського озброєння для потреб України.

Інвестиції в оборонну промисловість за допомогою механізму SAFE.

Наближення 4 млрд євро у жовтні та 4 млрд євро у листопаді на підтримку України.

Окремо Німеччина:

Передача двох систем Patriot.

Внесок в ініціативу PURL у розмірі 500 млн євро.

Фінансування закупівлі українських далекобійних дронів на 300 млн євро.

Велика Британія:

Фінансування декількох тисяч далекобійних ударних дронів, які виготовлять у Британії та доправлять в Україну протягом наступних 12 місяців.

Норвегія:

Виділення $8 млрд на підтримку України у 2026 році.

Завершення контрактування дронів-перехоплювачів.

Постачання озброєння для бригади ЗСУ, яку спільно оснастять країни Скандинавії та Балтії, та запуск в роботу спільного центру підготовки українських військовослужбовців.

Данія:

Початок роботи спільного з Україною підприємства з виробництва далекобійної зброї.

Канада:

Фінансування ініціативи PURL у розмірі 500 млн доларів.

220 млн доларів на фінансування українських дронів та інші види військової допомоги.

165 млн дол. на розвиток “коаліцій спроможностей”.

Швеція:

Завершення роботи над новим, вже 20-м пакетом допомоги.

Литва:

Внесок в ініціативу PURL у розмірі 30 млн євро.

Виділення 30 млн євро. на фінансування систем Patriot, які будуть поставлені Німеччиною.

Чехія:

Постачання більше 1 млн боєприпасів у 2025 році.

Передача понад 80 одиниць техніки.

Підготовка пакета допомоги на 61 млн євро.

Підготовка пілотів-інструкторів літаків F-16.

Бельгія:

Спрямування 100 млн євро на ініціативу PURL.

Підготовка нового пакета військової допомоги.

Люксембург:

Долучення до ініціативи PURL.

Нідерланди:

Допомога у розмірі 1,2 млрд євро до кінця року.

450 млн євро на ініціативу JUMPSTART для підтримки та забезпечення літаків F-16 в Україні.

Інвестиції у два проєкти з deep strike, до яких можуть долучитися й інші партнери.

Польща:

Підготовка нового пакета військової допомоги, який надійде в Україну вже незабаром.

Передача 10 тисяч снарядів калібру 155 мм в найближчий тиждень.

Іспанія:

Передача боєприпасів до системи ППО IRIS-T.

Латвія:

Передача пакета підтримки обсягом 2,5 млн євро.

Внесок в ініціативу PURL у розмірі 5 млн євро.

Поставки БТР Patria для бригади ЗСУ.

Франція:

Прискорення реалізації спільних індустріальних проєктів, зокрема у сфері боєприпасів та дронів.

Передача літаків Mirage та підтримка авіаційних спроможностей України.

“Вдячний США за запуск цього потужного механізму допомоги Україні. Окрема подяка Міністру оборони Великої Британії Джону Гілі та Міністру оборони Німеччини Борису Пісторіусу за підтримку роботи формату”, – прокоментував Денис Шмигаль.

Він додав, що роль НАТО у розвитку формату "Рамштайн" буде зростати. Зокрема, у процесі координації між партнерами. НАТО реалізовує механізм PURL: країни-члени купують за свої кошти у США зброю, яку передають українцям.