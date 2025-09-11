Сирський: Росія копіює українські технології дронів-перехоплювачів

Росія продовжує адаптуватися і копіювати успішні українські технології, серед іншого – в сфері дронів-перехоплювачів. Про це головком Олексадр Сирський повідомив за результатами наради стосовно Сил безпілотних систем.

Завдання України – постійно вдосконалювати наявні рішення і створювати і нові технології, і тактики застосування дронів. Перевага буде за тим, хто випередить супротивника, вважає він.

“Маємо справу з прямою технологічною гонкою, у якій перевага буде за тими, хто не просто модернізує – а випереджає”, – сказав Олександр Сирський.

Є успіхи в далекобійних ударах по ворожих цілях. За місяць українські дронарі вразили понад 60 000 цілей.

“Українські дрони завдали противнику серйозного ураження як на тактичному рівні, так і в глибокому тилу. Йдеться про знищення та пошкодження об’єктів логістики і забезпечення, зокрема нафтопереробних заводів, складів боєприпасів, систем протиповітряної оборони, а також – ефективну роботу дронів безпосередньо на лінії фронту”, – пояснив головком.

Триває боротьба з російськими дронами засобами радіолокаційної боротьби.

“Ворог нарощує глибину ураження за допомогою БпЛА. Це вимагає посилення наших підрозділів радіоелектронної боротьби. Масштабуємо спроможності РЕБ, і вже бачимо результат – у серпні зросла кількість подавлених дронів противника цими засобам”, – повідомив головнокомандувач.