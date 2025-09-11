«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
​Кримські цілі
​Кримські цілі
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
ГоловнаСуспільствоВійна

Сирський: Росія копіює українські технології дронів-перехоплювачів

Україна намагається створювати не лише нові технології, а й тактики. 

Сирський: Росія копіює українські технології дронів-перехоплювачів
Володимир Зеленський і Олександр Сирський
Фото: Сирський у Telegram

Росія продовжує адаптуватися і копіювати успішні українські технології, серед іншого – в сфері дронів-перехоплювачів. Про це головком Олексадр Сирський повідомив за результатами наради стосовно Сил безпілотних систем. 

Завдання України – постійно вдосконалювати наявні рішення і створювати і нові технології, і тактики застосування дронів. Перевага буде за тим, хто випередить супротивника, вважає він.

“Маємо справу з прямою технологічною гонкою, у якій перевага буде за тими, хто не просто модернізує – а випереджає”, – сказав Олександр Сирський.

Є успіхи в далекобійних ударах по ворожих цілях. За місяць українські дронарі вразили понад 60 000 цілей. 

“Українські дрони завдали противнику серйозного ураження як на тактичному рівні, так і в глибокому тилу. Йдеться про знищення та пошкодження об’єктів логістики і забезпечення, зокрема нафтопереробних заводів, складів боєприпасів, систем протиповітряної оборони, а також – ефективну роботу дронів безпосередньо на лінії фронту”, – пояснив головком.

Триває боротьба з російськими дронами засобами радіолокаційної боротьби.

“Ворог нарощує глибину ураження за допомогою БпЛА. Це вимагає посилення наших підрозділів радіоелектронної боротьби. Масштабуємо спроможності РЕБ, і вже бачимо результат – у серпні зросла кількість подавлених дронів противника цими засобам”, – повідомив головнокомандувач. 
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies