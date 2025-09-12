Майже 50 тисяч французів підписали петицію про захист українського неба

Понад 47 тисяч громадян Франції поставили свої підписи під електронною петицією, яка закликає владу захистити повітряний простір України від російських ракетних та дронових атак.

Як пише "Укрінформ", документ закликає президента Емманюеля Макрона спільно з прем'єр-міністром Сполученого Королівства Кіром Стармером застосувати повітряні та логістичні ресурси для захисту українського неба, приєднавшись до коаліції "Небесний щит".

Автори петиції пропонують розмістити на території України радари та системи перехоплення, а також забезпечити патрулювання літаками, як це роблять на східному фланзі НАТО у Польщі та Румунії. Наголошується, що усі ці засоби не будуть перебувати у прямому контакті з російськими військами і обмежуватимуться захистом цивільного населення від спрямованих на тилові регіони ракет і дронів.

До петиції долучилися французькі генерали у відставці, колишні віцеадмірали французького флоту, ексочільники військових штабів НАТО та ЄС, депутати парламенту від різних політичних сил та активісти з країн Євросоюзу і Великої Британії.