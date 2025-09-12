Наразі не треба блокувати мобільний зв'язок в Україні для подавлення повітряних цілей ворога, — джерело Генштабу

Росіяни вже щонайменше півроку використовують мобільні картки не тільки українських операторів, а й інших країн.

Наявних засобів та типів РЕБ поки достатньо, аби нейтралізувати повітряні цілі ворога, тож блокувати мобільний зв'язок в Україні наразі не потрібно. Але ситуація динамічно змінюється.

Про це повідомило джерело LB.ua у Генеральному штабі ЗСУ.

“Наразі частково потрібно вимикати мобільний зв'язок, а в деяких випадках — взагалі не потрібно. Сьогодні вистачає наявних засобів РЕБ, але це більш юридичне питання до самих мобільних операторів,” — сказав співрозмовник видання.

Джерело наголосило, що наразі засобів РЕБ, які подавляють мобільний зв'язок у ЗС України немає: «Є засоби, які подавляють мобільний зв'язок на 50-100 м, але на 1 км і більше — ні».

Також джерело наголосило, що ворог вже щонайменше півроку використовує мобільні картки не тільки українських операторів, а й інших країн.

«Але ці мобільні картки потрібні ворогу, в першу чергу, щоб знати чіткий маршрут і куди вражає повітряну ціль», - зауважив співрозмовник.

Він також додав, що блокування мобільного звʼязку під час тривог — це юридичне питання самих мобільних операторів.