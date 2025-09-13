Сьогодні, 13 вересня, в Башкортостані безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України атакували Ново-Уфимський нафтопереробний завод («Башнафта-Новойл»), який знаходиться за 1500 км від України.

Цю інформацію LB підтвердили джерела у розвідці.

Як повідомляють джерела в ГУР, після прильоту дронів камікадзе на території обʼєкту пролунали потужні вибухи та розпочалася масштабна пожежа.

За попередніми даними, в результаті вибухів значних пошкоджень зазнала зокрема вакуумна колона первинної переробки нафти.

Місцеві мешканці у соцмережами повідомили про проліт дронів над містом, а за тим - вибухи та пожежу на території НПЗ. В республіці запровадили режим «загроза БПЛА», призупинив роботу аеропорт «Уфа», а в самому місті відключили мобільний інтернет.

Остаточні наслідки операції наразі уточнюються.

Ново-Уфимський НПЗ належить "Башнафті", яка є дочірньою компанією "Роснефти".

Нагадаємо, напередодні дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб РФ — порт “Приморськ”. Відвантаження нафти було призупинено.