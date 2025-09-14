Партизани "Атеш" здійснили диверсію на залізниці в Росії

Партизани "Атеш" вночі 14 вересня здійснили диверсію на залізниці в Адизі-Хабльському районі Карачаєво-Черкеській Республіці РФ.

Як розповіли у партизанському русі, агентам вдалося підпалити релейну шафу.

"Росіяни використовують цю залізничну гілку для переміщення військової техніки та снарядів із промислових підприємств Північного Кавказу в Ростовську область, а пізніше перекидають її на фронт на територію України", — кажуть в "Атеш".

Агенти партизанського руху зуміли порушити рух потягів і це спричинило затримки постачання російським солдатам на тимчасово окупованих територіях України боєкомплекту для ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, військової техніки та особового складу, що перекидається на ротацію.