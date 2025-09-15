Ворог вночі атакував ракетами і дронами, ППО знешкодила 59 безпілотників

Зафіксовано влучання ракет та 25 ударних БпЛА на 13 локаціях.

У ніч на 15 вересня російська армія атакувала Україну безпілотниками і ракетами. ППО знешкодила 59 дронів. Зафіксовано влучання ракет та 25 ударних БпЛА на 13 локаціях.

Про це розповіли у Повітряних силах.

"У ніч на 15 вересня (із 19.00 14 вересня) противник атакував трьома зенітними керованими ракетами С-300 із Курської та Бєлгородської обл. -рф. та 84-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., близько 50 із них – шахеди", – йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 59 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

У Повітряних силах повідомли, що станом на 09:00 15 вересня ворог продовжує атаку безпілотниками із північно-східного напрямку.