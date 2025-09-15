Російські військові намагались під виглядом цивільних інфільтруватись у Ямпіль

Противник був виявлений, заблокований та знешкоджений.

Російська окупаційна армія вкотре вдалася до грубого порушення норм міжнародного гуманітарного права.

Про це повідомила пресслужба 11-го армійського корпуса.

“Ворог у цивільному одязі, маскуючись під мирних жителів, намагався інфільтруватися у населений пункт Ямпіль та вести диверсійну роботу в тилу Сил Оборони. Окремі групи противника переховувалися у приватних будинках, підвалах та інших спорудах, використовуючи місцевих мешканців як “живий щит”, - йдеться у повідомленні.

Підрозділи 11-го армійського корпусу провели комплекс антитерористичних заходів, противник був виявлений, заблокований та знешкоджений.

Ямпіль і прилеглі території перебувають під повним контролем Сил Оборони, ворогу не вдалося досягти жодних тактичних результатів, спроби росіян провести розвідувально-диверсійні заходи у населеному пункті зірвані.

“Противник намагається відшукувати шляхи просочування малими групами, використовуючи природні умови та наявність цивільної забудови. Моніторинг ситуації триває, а заходи з протидії таким діям посилюються”, - запевнили у 11-му армійському корпусі.