На Дніпропетровщині троє жінок постраждали унаслідок російських атак

Одна із поранених знаходиться у важкому стані. 

На Дніпропетровщині троє жінок постраждали унаслідок російських атак
Наслідки російського удару
Фото: Дніпропетровська ОВА

Сьогодні, 16 вересня, унаслідок російських атак у Дніпропетровській області постраждали троє жінок. Одна із них, 68-річна, знаходиться у важкому стані.

Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак. 

Він розповів, що протягом дня російська армія атакувала два райони області. 

По Нікопольщині била FPV-дронами та артилерією. Гучно було у самому Нікополі, Марганецькій, Покровській, Мирівській, Червоногригорівській громадах. 

Пошкоджені 6 приватних будинків. В одному з них зайнявся дах, проте пожежу приборкали. Понівечені гараж, 3 господарські споруди, одна – знищена. Побиті інфраструктура та підприємство. Зачепило лінії електропередач і газогін.

Синельниківщина була під ударами безпілотників. Ними ворог поцілив по Межівській і Покровській громадах. Загорілися приватна оселя, авто та ліс. Вогонь загасили.

Ліквідація наслідків російських ударів
Фото: Дніпропетровська ОВА
Ліквідація наслідків російських ударів

  • Російський дрон атакував рятувальників під час гасіння пожежі на Дніпропетровщині.
