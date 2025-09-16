На Дніпропетровщині троє жінок постраждали унаслідок російських атак

Сьогодні, 16 вересня, унаслідок російських атак у Дніпропетровській області постраждали троє жінок. Одна із них, 68-річна, знаходиться у важкому стані.

Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

Він розповів, що протягом дня російська армія атакувала два райони області.

По Нікопольщині била FPV-дронами та артилерією. Гучно було у самому Нікополі, Марганецькій, Покровській, Мирівській, Червоногригорівській громадах.

Пошкоджені 6 приватних будинків. В одному з них зайнявся дах, проте пожежу приборкали. Понівечені гараж, 3 господарські споруди, одна – знищена. Побиті інфраструктура та підприємство. Зачепило лінії електропередач і газогін.

Синельниківщина була під ударами безпілотників. Ними ворог поцілив по Межівській і Покровській громадах. Загорілися приватна оселя, авто та ліс. Вогонь загасили.

Фото: Дніпропетровська ОВА Ліквідація наслідків російських ударів