На Дніпропетровщині троє жінок постраждали унаслідок російських атак

Сьогодні, 16 вересня, унаслідок російських атак у Дніпропетровській області постраждали троє жінок. Одна із них, 68-річна, знаходиться у важкому стані.
Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.
Він розповів, що протягом дня російська армія атакувала два райони області.
По Нікопольщині била FPV-дронами та артилерією. Гучно було у самому Нікополі, Марганецькій, Покровській, Мирівській, Червоногригорівській громадах.
Пошкоджені 6 приватних будинків. В одному з них зайнявся дах, проте пожежу приборкали. Понівечені гараж, 3 господарські споруди, одна – знищена. Побиті інфраструктура та підприємство. Зачепило лінії електропередач і газогін.
Синельниківщина була під ударами безпілотників. Ними ворог поцілив по Межівській і Покровській громадах. Загорілися приватна оселя, авто та ліс. Вогонь загасили.
- Російський дрон атакував рятувальників під час гасіння пожежі на Дніпропетровщині.