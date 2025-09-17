Унаслідок російського авіаудару громада Харківщини залишилася без електропостачання

Унаслідок російського удару по Харківщині було пошкоджено високовольтну лінію електропередачі, що забезпечувала електропостачання Дергачівської громади.

Про це повідомляє очільник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

"Станом на 16:00 громада залишається без електроенергії. Аварійні бригади АТ "Харківобленерго" оперативно розпочали роботи з обстеження та відновлення пошкодженої інфраструктури", — ідеться у повідомленні.

Задоренко додає, що з огляду на складність відновлювальних заходів, визначити точні терміни завершення ремонту наразі неможливо. "Про подальший хід робіт та відновлення енергопостачання мешканців буде проінформовано додатково через наші офіційні ресурси або через офіційні ресурси АТ "Харківобленерго", — додає він.