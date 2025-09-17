Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Унаслідок російського авіаудару громада Харківщини залишилася без електропостачання

Дергачівська громада залишилася без електроенергії.

Унаслідок російського авіаудару громада Харківщини залишилася без електропостачання
Фото: ДТЕК Київські електромережі

Унаслідок російського удару по Харківщині було пошкоджено високовольтну лінію електропередачі, що забезпечувала електропостачання Дергачівської громади.

Про це повідомляє очільник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

"Станом на 16:00 громада залишається без електроенергії. Аварійні бригади АТ "Харківобленерго" оперативно розпочали роботи з обстеження та відновлення пошкодженої інфраструктури", — ідеться у повідомленні.

Задоренко додає, що з огляду на складність відновлювальних заходів, визначити точні терміни завершення ремонту наразі неможливо. "Про подальший хід робіт та відновлення енергопостачання мешканців буде проінформовано додатково через наші офіційні ресурси або через офіційні ресурси АТ "Харківобленерго", — додає він.
