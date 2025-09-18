Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
СБУ скерувала до суду справу проти чотирьох співробітників підконтрольного УПЦ (МП) ЗМІ, яких підозрюють у держзраді, - джерела

Медіаресурсам "Союзу православних журналістів" та "Першого козацького" заблокували хостинг в Україні. 

СБУ скерувала до суду справу проти чотирьох співробітників підконтрольного УПЦ (МП) ЗМІ, яких підозрюють у держзраді, - джерела
Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки України скерувала до суду обвинувальний акт щодо чотирьох з 14 фігурантів кримінального провадження, пов’язаного з розслідуванням дільності медіаресурсів “Союзу православних журналістів” та “Першого козацького каналу”,  що розцінюються СБУ як публічні платформи для поширення проросійської риторики Української православної церкви (МП) та критики військово-політичного керівництва України. Про це LB.ua стало відомо з власних джерел. 

За даними джерел, йдеться про  керівника “Першого козацького”, випускового редактора, одного з ідеологів та організаторів і журналіста. Їм інкримінують створення та керування злочинною організацією, порушення рівноправності громадян, зокрема, через релігійні переконання, державну зраду та виправдання збройної агресії РФ. У цих справах тривають судові засідання. 

Ще 10 осіб, за даними джерел, які фігурували у кримінальному проваджені, наразі знаходяться у розшуку. 

Також відомо, що за наявності достатніх доказів СБУ Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації заборонила хостинг ресурсів “Союзу православних журналістів” та “Першого козацького каналу”. Міністерство цифрової трансформації України також намагається на міжнародному рівні заборонити діяльність цих ресурсів у соціальних мережах, на Youtube та в Телеграм.

Крім того, як зазначають джерела LB.ua, заочну підозру отримав бізнесмен Віктор Вишневецький, якого називають меценатом УПЦ та спонсором зазначених ресурсів. Також, за наявною інформацією, СБУ запропонувала ввести проти Вишневецького санкції, що потребу погодження уповноваженого Президента з питань санкційної політики.

Нагадаємо, ще у 2024 році Служба безпеки України повідомила про знешкодження масштабної агентурної мережі ФСБ, яка діяла під прикриттям УПЦ. Тоді, за даними ЗМІ йшлося, про належність до цієї мережі “Союзу православних журналістів та “Першого козацького”. 

Повідомлялося, що мережа ФСБ мала чітку ієрархію та розподіл функцій, а також постійний зв’язок із найбільшими ЗМІ РФ, які одразу підхоплювали «потрібний» контент. 

За даними слідства, координатором мережі в Україні був затриманий СБУ клірик. Він відповідав за поширення матеріалів, в яких підбурювали до міжконфесійної ворожнечі та виправдовували агресивну війну проти України.
