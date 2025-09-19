На фронті в Донецькій області загинув майор поліції Руслан Ковбасюк

Він 10 років служив у лавах поліції, а після початку повномасштабного нападу Росії став на захист країни.

У Донецькій області на фронті загинув майор поліції Руслан Ковбасюк. В 2022 він долучався до лав КОРДу Кіровоградської області.

Кіровоградська – рідна область правоохоронця. А свій шлях у поліції він розпочинав у підрозділі патрульної служби Дніпропетровської області, повідомили в Нацполіції.

"Поліцейському назавжди 31 рік. У нього залишилися дружина та син. Руслан любив життя і людей, і навіть у бойових умовах зберіг людяність, почуття гумору та тепло", – прокоментували правоохоронці.

Фото: Національна поліція в Telegram Руслан Ковбасюк