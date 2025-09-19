Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
На фронті в Донецькій області загинув майор поліції Руслан Ковбасюк

Він 10 років служив у лавах поліції, а після початку повномасштабного нападу Росії став на захист країни. 

У Донецькій області на фронті загинув майор поліції Руслан Ковбасюк. В 2022 він долучався до лав КОРДу Кіровоградської області.

Кіровоградська – рідна область правоохоронця. А свій шлях у поліції він розпочинав у підрозділі патрульної служби Дніпропетровської області, повідомили в Нацполіції. 

"Поліцейському назавжди 31 рік. У нього залишилися дружина та син. Руслан любив життя і людей, і навіть у бойових умовах зберіг людяність, почуття гумору та тепло", – прокоментували правоохоронці.

Руслан Ковбасюк
Фото: Національна поліція в Telegram
Руслан Ковбасюк

  • У серпні на війні загинув поліцейський Михайло Сауляк. Він боровся проти окупантів ще в АТО. 
