Створення штурмових військ планують завершити за тиждень

Цей рід військ створюють на основі штурмових батальйонів, оскільки вони показали успішні результати.

Президент Володимир Зеленський анонсував появу штурмових військ вже за тиждень – десять днів. Створені раніше штурмові батальйони демонстрували хороший результат, тож було прийнято рішення "вийти в юридичну площину".

На зустрічі з журналістами 19 вересня він сказав, що зараз триває підготовка до їх оформлення. Орієнтовно це завершиться в межах тижня.

"«Руські» вирішили робити те саме, що і ми. Будемо зараз робити окремі штурмові війська, прийнято це рішення. Зараз все готується, і я думаю, десь тиждень – десять днів і все буде працювати. Сучасні штурмові війська із дроновою складовою, з усім іншим. Авжеж вони працюють сьогодні разом, штурмові полки з ДШВ виконують сильні задачі", – сказав він.

Про створення Штурмових військ уперше повідомив головком Олександр Сирський. В інтерв'ю РБК-Україна він повідомив, що управління штурмовими підрозділами очолює Валентин Манько.

"Мілітарний" пояснював, що рішення про його призначення ухвалили в межах розвитку нового роду військ – створеного на основі штурмових полків, Це 1-й, 33-й, 210-й, 225-й і 425-й окремі штурмові полки. Форування окремого роду військ почалося цьогоріч.