ГоловнаСуспільствоВійна

Створення штурмових військ планують завершити за тиждень

Цей рід військ створюють на основі штурмових батальйонів, оскільки вони показали успішні результати. 

Створення штурмових військ планують завершити за тиждень
Володимир Зеленський провів нараду із військовими
Фото: телеграм Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський анонсував появу штурмових військ вже за тиждень – десять днів. Створені раніше штурмові батальйони демонстрували хороший результат, тож було прийнято рішення "вийти в юридичну площину".

На зустрічі з журналістами 19 вересня він сказав, що зараз триває підготовка до їх оформлення. Орієнтовно це завершиться в межах тижня.

"«Руські» вирішили робити те саме, що і ми. Будемо зараз робити окремі штурмові війська, прийнято це рішення. Зараз все готується, і я думаю, десь тиждень – десять днів і все буде працювати. Сучасні штурмові війська із дроновою складовою, з усім іншим. Авжеж вони працюють сьогодні разом, штурмові полки з ДШВ виконують сильні задачі", – сказав він. 

Про створення Штурмових військ уперше повідомив головком Олександр Сирський. В інтерв'ю РБК-Україна він повідомив, що управління штурмовими підрозділами очолює Валентин Манько. 

"Мілітарний" пояснював, що рішення про його призначення ухвалили в межах розвитку нового роду військ – створеного на основі штурмових полків, Це 1-й, 33-й, 210-й, 225-й і 425-й окремі штурмові полки. Форування окремого роду військ почалося цьогоріч. 
