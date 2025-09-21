Партизани "АТЕШ" підірвали російську залізницю у Смоленську

Залізничні колії вели до авіазаводу Міноборони РФ, де виготовляють ракети Х-59.

Агенти партизанського руху "АТЕШ" підірвали залізничні колії у російському Смоленську, що ведуть до авіазаводу, де виготовляють ракети Х-59 для Міноборони РФ.

Про це ідеться у повідомленні "АТЕШ".

"Агенти нашого руху підірвали залізничні колії в Смоленську, які ведуть до авіазаводу. Цей завод виготовляє ракети Х-59 для Міноборони РФ. Наші товариші з Організації українців із заводу підтвердили, що логістика ракет наразі порушена", — зазначають партизани.

Як відомо, завод виробляє ракети, БпЛА та іншу техніку. Підприємство є стратегічною ціллю і партизани надалі завдавати ударів по таких об'єктах. "Підприємства ВПК не захищені, збої у виробництві наростатимуть".