Про дипстрайки без ейфорії

Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
ГоловнаСуспільствоВійна

Про дипстрайки без ейфорії

Радіючи ураженням ректифікаційних колон та пожежам на НПЗ, головне не створювати собі ілюзій на тлі приємної картинки, адже ми ми дістаємо нафтопереробку аж в Башкортостані, на відстані 1400 км.

Бо росіяни теж уразили всі цілі в Україні і ось-ось вже зірвуть посівну, розіб'ють усі мости і зірвуть нам мобілізацію за три роки. Тому важливо не уподібнюватися їм у своїх звітах та аналітиці.

НПЗ в Уфі після дронової атаки, 13 вересня 2025 р.
Фото: росмедіа
НПЗ в Уфі після дронової атаки, 13 вересня 2025 р.

Що ми безперечно маємо на сьогодні? 

48 підтверджених влучень із пожежами та детонаціями за минулий місяць.

Багато повторних — всього понад 100+ епізодів.

По колонах очищення та іншій інфраструктурі НПЗ — 15 успішних ударів, по вузлах перекачування, насосних станціях та нафтосховищах — 8, по підприємствах, пов'язаних з ВПК, — 9, по інфраструктурі РЖД — більше десятка. (Таргетація мережі тягових станцій РЖД на півдні — щоб було менше можливостей перекидати сировину цистернами та, звісно, забезпечувати угруповання противника у Причорномор'ї та Криму).

Основне завдання, як її бачу я, — транспортні коридори для сирої нафти: порт Кавказ, Новоросійськ і Усть-Луга. По суті, ми працюємо над фрагментацією по всіх ділянках труби до найбільших НПЗ і перевалки.

Декілька ударів по гілці “Дружби”, що йде через Білорусь до ЄС (природно на НПЗ у Мозирі та термінал “Новатеку” також перевалка йде через цей вузол). 

Пожежа на нафтоперекачувальній станції «Унеча» нафтопроводу «Дружба» після удару СБС ЗСУ, знята камерою українського дрона, 21.08.2025.
Фото: t.me/robert_magyar
Пожежа на нафтоперекачувальній станції «Унеча» нафтопроводу «Дружба» після удару СБС ЗСУ, знята камерою українського дрона, 21.08.2025.

Тобто, під нашим прицілом не лише експортні потужності, а й видобуток та переробка. 

Вистачить нам потужностей у тоннажі чи ні — це питання, особливо на тлі того, що Москва буде посилювати протидію нашим дронам.

Проте ще кілька років тому результат — велика паливна криза Росії, криза, яку ми створили власними руками — виглядав би фантастикою. 

Ще якась кількість дипстрайків пройшла непомітно — аеродроми, РЛС, контрбатарейні радари, позиції гелікоптерів.

Але це на 150-250 випущених дронів на добу. Щось не долетіло, десь збили, десь не поцілив чи придушили перешкодами. 

Не так і багато, так? 5000+ “довгих дронів” і 100+ епізодів “бавовни”.

Приблизно як у часи Другої світової і виходило — просто тоді ризикували пілотами і засипали все !запальничками”, щоб зносити центри міст разом із заводами, а ми дістаємо заводи за рахунок точності наведення.

Але загалом, як би не було, в тоннажі засобів, що вибухали біля цілі, тоді було більше. 

А ми пам'ятаємо, що не так легко було вразити виробництво підшипників чи навіть синтетичного палива, навіть з тисячами літаків. 

Стратегічні бомбардування є досить ресурсомістким і дуже екстенсивним способом ведення війни.

Тому й нам потрібні “Фламінго” — коли тонна голови прилітає до цеху хімічного заводу чи по колоні очищення, це вкрай вигідно економічно.

Перший ймовірний запуск 'Фламінго' по російських цілях
Фото: скрин відео
Перший ймовірний запуск 'Фламінго' по російських цілях

Навіть якщо долетить всього одна з десяти ракет, то залпом за 20 млн, можна завдати серйозно пошкодити колону, домогтися падіння виробництва та ремонту на 100-200 млн доларів.

Причому це стартові цифри — установка газового конденсату або спліттер заводу “Новатек” обійшовся один у 50 млрд рублів або 600 млн доларів. 

А голови ракети вистачить, щоб перетворити установку в купу металобрухту. 

Разом із невідвантаженим газом, ремонтом та посиленням ППО буде дуже смачно.

Тому наше завдання — масштабувати виробництво крилатих та балістичних ракет великої дальності, вивчати, як вони ведуть себе під дією РЕБ, та шукати вдалі маршрути — крім НПЗ важливі хімзаводи, виробництво електроніки, різні штучні “імпортозаміщення”. 

Поки що ж паливна криза в РФ посилюється. Перебої вже не лише в Криму, на Далекому сході та інших вузьких місцях, що висять на НПЗ в інших частинах величезної території, — зафіксовані проблеми у Саратовській, Нижегородській, Ростовській, Рязанській областях.

на заправці «Лукойл» у Москві
Фото: EPA/UPG
на заправці «Лукойл» у Москві

Плюс усі немережеві заправки вже працюють в збиток — це “Газпром” чи “Лукойл” можуть витрачати резерви, а ті мають лише біржу. Торгуватимеш з правильною маржею — мережі виб'ють із ринку, будеш довго працювати на збиток — вилетиш сам.

Тому в РФ тривають розмови щодо підвищення ПДВ, і, попри стагфляційні проблеми, не сильно знижують облікову ставку — готуються до непопулярних рішень щодо дефіциту бюджету та підтримки бізнесу. 

А паливна криза для цих процесів як запаси бавовни для іскри.

Так, наша кампанія ударів по НПЗ та перевалці ефективна, але вона не призведе до фізичного зникнення палива з ринку, скоріше до перерозподілу доходу від домогосподарств у бюджет та на війну, до державного регулювання ринків і заборони як експорту бензину, так і дизельного палива.

Судячи з усього, Москва ухвалила рішення вичавити економіку до краю, сподіваючись, що ми впадемо раніше. Тому наше завдання не змінилося: позбавити росіян таких ілюзій.

Кирило Данильченко ака Ронін
Теми: , , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies