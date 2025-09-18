Джерела: за атакою на НПЗ в Башкортостані стоїть СБУ, дрони подолали 1400 км

За даними джерел LB, за атакою дронів по нафтовому заводу в Башкартостані стоїть СБУ. Далекобійні дрони подолали 1400 км і атакували "Газпром Нафтохім Салават".

Це один з найбільших у Росії нафтопереробних і нафтохімічних заводів. Зараз на його території зафіксована пожежа і стовп диму.

"За попередньою інформацією, дрони уразили установку ЕЛОУ-АВТ-4 – серце заводу. Саме вона спершу очищає нафту від води та солей, а потім перетворює її на бензин, дизель, гас і мазут", – йдеться у повідомленні.

Факт ураження підтвердила і місцева влада.

"СБУ системно перекриває потік нафтодоларів у військовий бюджет рф. Кожна «бавовна» по російському НПЗ зменшує здатність агресора воювати проти України", – повідомило поінформоване джерело в СБУ.