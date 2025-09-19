«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
З початку осені у Запорізькій області внаслідок атак fpv-дронів загинули 4 людини, шестеро – поранені

Сьогодні вранці росіяни дроном важко поранили чоловіка. 

З початку осені у Запорізькій області внаслідок атак fpv-дронів загинули 4 людини, шестеро – поранені
наслідки російської атаки
Фото: Запорізька ОВА

З початку вересня у Запорізькій області внаслідок атак fpv-дронів загинули чотири людини. Поранення дістали шість людей. 

Як розповів начальник ОВА Іван Федоров, сьогодні вранці 74-річний чоловік поранений внаслідок ворожої атаки на Степногірську громаду.  Росіяни вдосвіта атакували його fpv-дроном. Стан пораненого тяжкий.

Вчора чотири жінки отримали поранення внаслідок ворожої атаки авіабомбами на Пологівський район. 

Впродовж доби окупанти завдали 376 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області.

Війська РФ здійснили 5 авіаційних ударів по Гуляйполю, Воздвижівці, Червоному та Малинівці. 

231 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Червонодніпровку, Малокатеринівку, Плавні, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне. 

3 обстріли з РСЗВ завдано по території Новоандріївки, Білогірʼя та Полтавки. 

137 артилерійських ударів нанесено по території Червонодніпровки, Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Надійшло 48 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, обʼєктів інфраструктури, автомобілів, гаражів та господарчих будівель.
