З початку осені у Запорізькій області внаслідок атак fpv-дронів загинули 4 людини, шестеро – поранені

З початку вересня у Запорізькій області внаслідок атак fpv-дронів загинули чотири людини. Поранення дістали шість людей.

Як розповів начальник ОВА Іван Федоров, сьогодні вранці 74-річний чоловік поранений внаслідок ворожої атаки на Степногірську громаду. Росіяни вдосвіта атакували його fpv-дроном. Стан пораненого тяжкий.

Вчора чотири жінки отримали поранення внаслідок ворожої атаки авіабомбами на Пологівський район.

Впродовж доби окупанти завдали 376 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області.

Війська РФ здійснили 5 авіаційних ударів по Гуляйполю, Воздвижівці, Червоному та Малинівці.

231 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Червонодніпровку, Малокатеринівку, Плавні, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

3 обстріли з РСЗВ завдано по території Новоандріївки, Білогірʼя та Полтавки.

137 артилерійських ударів нанесено по території Червонодніпровки, Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Надійшло 48 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, обʼєктів інфраструктури, автомобілів, гаражів та господарчих будівель.