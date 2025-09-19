Зеленський відреагував на російські винищувачі в Естонії: «Це системна російська кампанія проти Європи, проти НАТО»

Володимир Зеленський відреагував на появу російських винищувачів у повітряному просторі Естонії.

За словами глави держави, «російська дестабілізація розширюється на нові країни й напрямки».

«Вони використовують усі інструменти, від втручання в політичні процеси, як у Румунії та Молдові, до порушення повітряного простору, як у Польщі, Румунії, а тепер і в Естонії. Це не випадковість. Це системна російська кампанія проти Європи, проти НАТО, проти Заходу. І вона вимагає системної відповіді. Необхідні сильні дії — як спільні, так і з боку кожної окремої країни», - наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що РФ «має відчувати дедалі більший біль від міжнародного тиску, насамперед через економіку, і найкраще це забезпечують санкції».