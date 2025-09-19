Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Зеленський відреагував на російські винищувачі в Естонії: «Це системна російська кампанія проти Європи, проти НАТО»
Зеленський відреагував на російські винищувачі в Естонії: «Це системна російська кампанія проти Європи, проти НАТО»

Президент закликав до посилення санкцій проти РФ.

Зеленський відреагував на російські винищувачі в Естонії: «Це системна російська кампанія проти Європи, проти НАТО»
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента

Володимир Зеленський відреагував на появу російських винищувачів у повітряному просторі Естонії.

За словами глави держави, «російська дестабілізація розширюється на нові країни й напрямки». 

«Вони використовують усі інструменти, від втручання в політичні процеси, як у Румунії та Молдові, до порушення повітряного простору, як у Польщі, Румунії, а тепер і в Естонії. Це не випадковість. Це системна російська кампанія проти Європи, проти НАТО, проти Заходу. І вона вимагає системної відповіді. Необхідні сильні дії — як спільні, так і з боку кожної окремої країни», - наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що РФ «має відчувати дедалі більший біль від міжнародного тиску, насамперед через економіку, і найкраще це забезпечують санкції». 

  • Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах РФ в Естонії для висловлення протесту та вручення ноти щодо порушення повітряного простору країни російськими винищувачами.
  • Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС швидше ухвалити 19-й пакет санкцій проти Росії після інциденту в Естонії.
  • Тим часом країна запросила консультації з НАТО за статтею 4 статуту Альянсу.
