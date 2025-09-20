Окупанти завозять лікарів з Росії на ТОТ України

Росіяни завезли на ТОТ України медиків з Калмикії (РФ). Місцеві лікарі відмовляються співпрацювати з ворогом і залишають регіон.

Про це інформує Центр нацспротиву.

У ЦНС зазначають, що на ТОТ постійний дефіцит ліків, кадрів, зерна, палива, води. Окупанти намагаються точково латати проблеми, щоб приховати справжні масштаби.

"Цього разу прибули лікарі з Калмикії. Вони фальсифікують огляди дітей перед примусовим “оздоровленням” та перетворюють цивільні лікарні на шпиталі для російських військових", — ідеться у повідомленні.