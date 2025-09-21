ОВА: за добу з лінії фронту на Донеччині евакуювали 50 дітей

Російські окупанти за минулу добу обстріляли Покровський і Краматорський райони Донеччини. З лінії фронту вдалося евакуювати 212 людей, у тому числі 50 дітей.

Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Покровську через російські обстріли загинула людина.

У Софіївці Олександрівської громади Краматорського району пошкоджено 2 підприємства. У Дружківці пошкоджено 3 будинки і 2 адмінбудівлі, в Олексієво-Дружківці — лінію електропередач. У Костянтинівці пошкоджено 5 приватних будинків, гараж і господарчу споруду.

Всього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 212 людей, у тому числі 50 дітей.