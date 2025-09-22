Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Генштаб підтвердив ураження об'єктів ворога на ТОТ

Сили оборони уразили російські склади у серпні та вересні. 

Генштаб підтвердив ураження об'єктів ворога на ТОТ
Фото: Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження складів із військовими товарами та боєприпасами на тимчасово окупованих територіях.

"Так, за підтвердженою інформацією, ворог намагався організувати видачу боєприпасів різної номенклатури для 17 танкового полку 70-ї мотострілецької дивізії поблизу тимчасово окупованої Богданівки Луганської області, а також роздати для потреб окупаційної армії, що діє на Донеччині, понад 19000 БпЛА різних типів", – зазначили у Генштабі. 

Розповіли, що вантажівки доставили до польового складу танкового полку десятки тисяч мін, гранат та патронів різних типів, тисячі пострілів для танків (зокрема високоточні ЗУБК-14) та снарядів для артилерії.

В другому випадку вантаж складався із різноманітних БпЛА ("Молнія", "Бумеранг", "Вандал новгородський", "Горинич" та інші) і супутнього устаткування (акумулятори, модулі зв’язку та відеопередавачі). 

29 серпня воїни з ОСУВ "Дніпро" уразили логістичний пункт розподілу дронів. У результаті знищили величезні запаси ударних БпЛА російського агресора.

А 18 вересня 2025 підрозділи Збройних Сил та Служби безпеки України знищили полковий склад БК російських окупаційних сил на Луганщині. На додачу до боєприпасів, згоріли і транспортні засоби ворога.
