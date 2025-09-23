Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
На Херсонщині через російські обстріли загинула людина, ще 8 поранено

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі і житлових будинках.

На Херсонщині через російські обстріли загинула людина, ще 8 поранено

За минулу добу в Херсонській області через російські обстріли загинула людина, ще 8 - дістали поранення.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Інженерне, Зеленівка, Придніпровське, Правдине, Чорнобаївка, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Кізомис, Широка Балка, Ромашкове, Олександрівка, Розлив, Токарівка, Понятівка, Микільське, Берислав, Гаврилівка, Вірівка, Степне, Заможне, Новорайськ, Нововоронцовка, Томарине, Шляхове, Мала Олександрівка, Миколаївка, Дудчани, Костирка, Львове, Одрадокам'янка, Осокорівка, Республіканець, Тягинка, Червоний Маяк, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області Зокрема, - пошкодили 17 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, магазин, господарську споруду, приватні гаражі та автомобіль.
