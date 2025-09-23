“Фора” заявила, що не може “ні підтвердити, ні спростувати” звинувачення у вбивстві кота працівниками супермаркету в Ірпені

Результати внутрішньої перевірки у мережі показали: за словами співробітників, вони спіймали кота до кошика, винесли за межі магазину та відпустили. Водночас у “Форі” заявили, що записи відеонагляду за потрібну добу вже не збереглися у системі.

Торгова мережа продовольчо-промислових супермаркетів “Фора” заперечила звинувачення зоозахисників у вбивстві безпритульного кота працівниками супермаркету в Ірпені.

Про це йдеться в офіційній заяві торгової мережі.

У заяві зазначається, що протягом останніх тижнів у соціальних мережах та ЗМІ активно поширюється інформація про випадок з котом у магазині «ФОРА» в м. Ірпені (вул. Центральна, 29), яка містить багато неперевірених даних та припущень.

“Нам боляче чути подібні історії, адже багато наших колег теж мають домашніх улюбленців і розуміють хвилювання громади. Для нас важливо підкреслити: ми категорично засуджуємо будь-які прояви жорстокості, зокрема і до тварин, і щиро розділяємо прагнення суспільства до прозорого з’ясування обставин”, – йдеться у заяві.

Як зауважили у мережі, з огляду на законодавчі обмеження, що регулюють досудове розслідування, вони не мають доступу до деталей розслідування поліції чи прокуратури.

“Проте як відповідальний український бізнес, що працює прозоро та відповідно до законодавства, ми вважаємо за необхідне поділитися результатами нашої внутрішньої перевірки, щоб пояснити наші дії”, – повідомила “Фора”.

Що відомо мережі “Фора”: в ніч з 20 на 21 серпня 2025 року в магазині проводився плановий переоблік товару. Відвідувачів — зважаючи на неробочий час супермаркету і комендантську годину — в магазині не було. Під час роботи команда знайшла в приміщенні безпритульного кота.

“Ми знаємо, що безпритульні тварини шукають прихисток у різних місцях, і нам важливо поводитися з ними обережно та відповідально. Водночас ми маємо дбати й про безпеку продуктів для наших гостей, а неконтрольоване перебування тварини біля продуктів може створювати ризики та суперечить державним санітарним нормам”.

За словами співробітників, вони прийняли рішення забрати тварину з супермаркету. Для цього вони спіймали кота до кошика, винесли за межі магазину та відпустили.

Перші дії та результати перевірки: коли зі звернень наших гостей на Гарячу лінію та в соцмережах нам стало відомо про ситуацію, ми розпочали внутрішню перевірку. На жаль, коли наша служба безпеки звернулася до архіву відеозаписів, записи за потрібну добу вже не збереглися у системі. Ми заперечуємо поширені у соцмережах припущення, що ми навмисне не надаємо дані відеоспостереження.

“Оскільки ми не маємо відеодоказів і свідчень від очевидців, окрім наших колег, які були на зміні, ми як бізнес не можемо ні підтвердити, ні спростувати повідомлення про те, що тварина загинула. Якщо хтось має детальну інформацію та може надати переконливі докази, просимо звернутися до поліції, яка розслідує цю справу”.

Про трудові відносини зі співробітниками зміни: ми знаємо про запит суспільства щодо покарання співробітників, котрі в ніч з 20 на 21 серпня працювали в магазині. Просимо розуміти, що ми як бізнес маємо діяти виключно в межах законодавства у будь-яких обставинах. Відповідно до чинного трудового законодавства України, ми не маємо права звільняти співробітників чи застосовувати інші дисциплінарні заходи лише на підставі публічних звинувачень без доведення їхньої вини у судовому порядку.

Трудові відносини з керуючою магазином були припинені 5 вересня за згодою сторін. Працівниця сама прийняла рішення піти через погрози від громадськості, які почала отримувати, хоча розслідування ще триває і висновку правоохоронних органів чи суду ще немає.

Довідково про керуючу магазином: співробітниця пропрацювала у компанії «ФОРА» 7,5 років. Розпочала кар’єру з касира, останні п’ять років обіймала керівні посади у магазинах мережі, в липні 2025 року була переведена керуючою до магазину в Ірпені (вул. Центральна, 29).

Мережа спростовує поширену у соцмережах інформацію: її чоловік ніколи не працював у мережі магазинів “ФОРА”.

Що відбувається зараз: на підставі поданих заяв триває офіційне розслідування поліції під наглядом прокуратури. Ми повністю відкриті до співпраці з правоохоронними органами та надали зі свого боку всю необхідну інформацію. Як відповідальний бізнес, ми підтримуємо проведення максимально прозорого розслідування для встановлення всіх обставин справи.

“Ми розуміємо, що суспільство очікує на якнайшвидші дії. Проте ми звертаємося з проханням до всіх до винесення рішення правоохоронними органами утриматися від необґрунтованих звинувачень, закликів до насильства та самосуду, які активно поширюються у соцмережах, як щодо наших колишніх чи теперішніх співробітників та їхніх родин, так і щодо компанії”.

Наступні кроки “ФОРИ”: разом з усіма ми чекаємо на результати розслідування та винесення обґрунтованих рішень правоохоронними органами і будемо готові діяти відповідно до них та законодавства.

Водночас “ФОРА” нагадує, що підтримує тварин та зоозахисні організації. У 2023 році разом з іншою компанією провели благодійну акцію та зібрали понад 1 мільйон гривень для ГО "Зоопатруль" (м.Ірпінь) на побудову реабілітаційного центру для тварин, що мають травми опорно-рухового апарату та важкі поранення.

Також “ФОРА” повідомляє, що шукає партнерів-експертів, щоб розробити навчальну програму для всіх співробітників щодо етичного поводження з тваринами.