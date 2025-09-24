Головне за ніч та ранок середи, 24 вересня: атака на Харків, понад 170 боєзіткнень

Основною ціллю нічної атаки Росії в Харкові був енергетичний об’єкт. Росія вдарила по місту 18 дронами.

Загалом внаслідок ударів за минулу добу в місті поранена одна людина, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Атака на об’єкт вплинула на постачання електроенергії. Окрім того, є пошкодження житлових будинків, магазинів і авто, повідомив мер Ігор Терехов у Telegram.

Місцями в Харкові зараз відсутня гаряча вода – через брак струму. Також є перебої з електротранспортом у частинах Холодногірського і Шевченківського районів. Замість трамваїв там запустили автобуси.

Учора Росія теж масовано атакувала Харків. Била дронами один за одним. Більшість ударів припала на Холодногірський район.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 172 боєзіткнення, на Покровському напрямку відбито 64 ворожих штурми.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 33 атаки.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, один склад зберігання озброєння і військової техніки та передовий пункт управління противника.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 970 російських окупантів і два ворожих літаки. Із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 1104550 військових.

Сили ППО збили 126 російських безпілотників із 152.

Зафіксовано влучання 26 ударних БПЛА на 7 локаціях.

Безпілотники ЦСО "А" СБУ вдруге за тиждень долетіли до Башкортостану й уразили "Газпром Нафтохім – Салават". Це один із найбільших у Росії нафтопереробних і нафтохімічних заводів, що виготовляє 50 найменувань продукції: автомобільних бензинів, дизельного палива, мазуту, бітуму, поліетиленів.

Відстань від території України до цілі – близько 1400 кілометрів. Про нову операцію повідомили джерела LB.

"СБУ продовжує завдавати прицільних діпстрайків по об’єктах, які фінансують війну проти нашої держави. Сезон «бавовн» на російських НПЗ у самому розпалі. Країна-бензоколонка повинна остаточно усвідомити, що агресія проти України обходиться їй дуже дорого", – прокоментувало поінформоване джерело в СБУ.

Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає, що Україна має якнайшвидше винайти засоби для підвищення виживання особового складу та стримування ворожих безпілотників.

Про це він написав у колонці для "Дзеркала тижня". Залужний зазначив, що наразі виникла позиційна війна - відносне затишшя на певній ділянці фронту, коли обидві сторони не мали можливості здійснювати наступальні операції. За його словами, високій поширеності цієї форми бойових дій під час Першої світової війни сприяло те, що зброя і військова техніка того періоду дозволяли оборонятися набагато ефективніше, ніж нападати.

Державний секретар США Марко Рубіо під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН попередив, що президент Дональд Трамп "відданий справі миру, але його терпіння не є безмежним".

Як пише "Укрінформ", голова американської дипломатії назвав війну в Україні "надзвичайно складним викликом", на врегулювання якого Білий дім "витратив величезну кількість часу та енергії". Трамп, за словами Рубіо, "проявив неабияке терпіння, уникаючи додаткових санкцій проти Росії і сподіваючись на прорив у питанні миру". Замість цього держсекретар бачить "глибшу екскалацію конфлікту, рекордно більшу кількість ударів, вторгнення в сусідній повітряний простір безпілотників та літаків".

Рубіо переконаний, що війна завершиться лише за столом переговорів і вважає військове вирішення неможливим. Він також додав, що Трамп "має все для запровадження додаткових економічних санкцій, а також продажу оборонного та наступального озброєння, щоб Україна могла захиститися від атак".

Нагадаємо, вчора Трамп несподівано заявив, що Україна могла б виграти за підтримки ЄС та повернути усі свої території.

