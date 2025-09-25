Дванадцять мешканців Херсонщини поранили росіяни за добу

Від атак ворога постраждали 34 населені пункти області.

Упродовж доби на Херсонщині через російську агресію 12 людей дістали поранення. Ворог атакував 34 населені пункти області.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Новорайськ, Широка Балка, Станіслав, Олександрівка, Білозерка, Садове, Зміївка, Дніпровське, Хрещенівка, Нововоронцовка, Осокорівка, Микільське, Понятівка, Антонівка, Кізомис, Придніпровське, Софіївка, Велетенське, Зорівка, Комишани, Янтарне, Шевченківка, Бургунка, Веселе, Вірівка, Михайлівка, Ольгівка, Токарівка, Томарине, Одрадокам'янка, Розлив, Томина Балка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 7 приватних будинків.

Також окупанти понівечили господарську споруду.