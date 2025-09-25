Стало відомо про ще дві жертви росіян у Херсонській області

Сьогодні стало відомо про загибель ще двох жителів Херсонської області внаслідок атаки російського безпілотника.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Чоловіки, яким було яким 62 та 64 роки, потрапили під російський удар 22 вересня на дорозі у Бериславському районі.
Вони дістали смертельні травми.
- Упродовж минулої доби на Херсонщині через російську агресію 12 людей дістали поранення. Ворог атакував 34 населені пункти області. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 7 приватних будинків.