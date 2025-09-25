Стало відомо про ще дві жертви росіян у Херсонській області

Чоловіки потрапили під російський удар 22 вересня на дорозі у Бериславському районі.

Сьогодні стало відомо про загибель ще двох жителів Херсонської області внаслідок атаки російського безпілотника.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Чоловіки, яким було яким 62 та 64 роки, потрапили під російський удар 22 вересня на дорозі у Бериславському районі.

Вони дістали смертельні травми.