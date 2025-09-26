Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Умєров анонсував нові механізми для контракту 18-24, покликані ефективно залучати і утримувати підготовлених захисників

Деталі представлять на засіданні Ставки.

Деталі представлять на засіданні Ставки. 

Умєров анонсував нові механізми для контракту 18-24, покликані ефективно залучати і утримувати підготовлених захисників
Міністр оборони України Рустем Умєров
Фото: Олександр Ратушняк

На сьогоднішній Ставці Верховного головнокомандувача планують розглянути питання, що визначатимуть оборону і стійкість восени і взимку. Президент заслухає доповідь про ситуацію на фронті, розповів секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров. 

Окремо йтиметься про нові умови контрактної служби для громадян 18-24 років. За словами Умєрова, президенту представлять нові рішення, покликані залучати нових захисників.

“Будуть представлені механізми, які забезпечать ефективне залучення й утримання підготовленого особового складу”, – сказав він.

Очікують на доручення Президента керівникам сектору безпеки й оборони та урядовцям за підсумками його зустрічей і домовленостей цього тижня у Нью-Йорку на полях Генеральної Асамблеї ООН.

“Мета незмінна – зміцнювати українську армію, захищати людей і гарантувати стійкість держави у найскладніших умовах”, – прокоментував Рустем Умєров. 

Контракт 18-24

Це спеціальні умови військової служби для громадян віком від 18 до 24 років – тобто тих, хто не підпадає під мобілізацію. Хлопці і дівчата можуть самі обрати спеціальність і підрозділ. Є окремий контракт для операторів дронів. 

Контракт 18-24 укладають на один рік. Держава виплачує один мільйон гривень, компенсовує житло протягом служби, забезпечує медичне страхування і послуги стоматологів і зубного протезування. 
