Головне за ніч та ранок суботи, 27 вересня: атака на критичну інфраструктуру Вінниччини, майже 190 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 186 бойових зіткнень, бої на Покровському та Новопавлівському напрямках, ворожі обстріли.

Головне за ніч та ранок суботи, 27 вересня: атака на критичну інфраструктуру Вінниччини, майже 190 боєзіткнень
Чернігів під ворожим вогнем
Фото: В'ячеслав Чаус

У ніч на 27 вересня російські окупанти атакували критичну інфраструктуру Вінницької області. Постраждалих немає, повідомила очільниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна.

Унаслідок масованої ворожої атаки цієї ночі на Вінниччині є влучання в критичну інфраструктуру. Також унаслідок атаки пошкоджено житловий будинок. Станом на 6:30 пожежу ліквідовано. Рух потягів відновлено

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 186 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 62 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Новоекономічне, Никанорівка, Володимирівка, Червоний Лиман, Родинське, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Дачне та у напрямку населених пунктів Покровськ, Балаган, Філія.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 27 атак.

Ворог намагається просунутися на Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 970 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втрати ворога складають близько 1 107 400 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Уночі росіяни атакували залізничну інфраструктуру Одеської області. Є пошкодження, повідомляє "Укрзалізниця".

Як повідомили у прокуратурі Одещини, збройні сили РФ атакували ударними дронами територію Подільського району.

"На щастя, обійшлося без постраждалих серед залізничників та пасажирів — завдяки оперативній роботі всі пасажирські поїзди були зупинені на безпечній відстані від місць ударів", — ідеться у повідомленні. Рух поїздів відновлено.

У ніч на 27 вересня РФ атакувала Україну 115-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда - ТОТ Криму, понад 70 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною збито/подавлено 97 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

"Атака триває – на півночі нові групи ударних БпЛА. Дотримуйтесь заходів безпеки!" – наголошують у Повітряних силах.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося! 
