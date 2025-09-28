Російський ударний дрон атакував автостоянку у Сумах

Уночі російський ударний БпЛА атакував автомобільну стоянку у місті Суми. Загорілися вантажні автомобілі.
Про це повідомляє ДСНС України.
"Загорілися вантажні автомобілі з напівпричепами. Вогонь швидко поширювався", — зазначають у ДСНС.
Рятувальники прибули на місце події та розпочали гасіння. Через загрозу повторних ударів роботи доводилося періодично призупиняти.
Пожежу ліквідовано.
- РФ уночі здійснила масований обстріл по Києву та області, Запоріжжі, Одещині та Сумах.
- У Києві відомо про 10 поранених та 4 загиблих. Удар прийшовся по інституту Кардіології. На Київщині вщент зруйновані будинки. 27 поранених.
- У Запоріжжі ракета влучила у житлову багатоповерхівку. Там 27 поранених, троє з них діти.
- На Одещині пошкоджено підприємство. Виникли пожежі.