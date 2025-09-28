Російський ударний дрон атакував автостоянку у Сумах

Рятувальники прибули на місце події та розпочали гасіння. Через загрозу повторних ударів роботи доводилося періодично призупиняти.

"Загорілися вантажні автомобілі з напівпричепами. Вогонь швидко поширювався", — зазначають у ДСНС.

Про це повідомляє ДСНС України.

