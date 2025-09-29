Уночі зафіксували влучання 9 ударних БпЛА на 8 локаціях

У ніч на 29 вересня російська армія застосувала 32 безпілотники різних типів по Україні. ППО знешкодила 23 із них. Зафіксували влучання 9 ударних БпЛА на 8 локаціях.

Про це розповіли у Повітряних силах.

"У ніч на 29 вересня (із 20.00 28 вересня) противник атакував 32-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., близько 20 із них – шахеди", – йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 23 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі та сході країни.

У Повітряних силах попередили, що станом на ранок 29 вересня атака триває – на півночі та сході нові групи ударних БпЛА.