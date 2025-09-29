У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Війна

Росіяни поранили мирного мешканці Сумщини

Чоловік у важкому стані, його шпіталізують.

Російська окупаційна армія продовжує завдавати цинічних ударів по мирних жителях Сумської області, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

“Увечері російський дрон атакував цивільного в Миропільській громаді”, - написав Григоров. 

Він уточнив, що 23-річний чоловік їхав на мотоциклі і внаслідок удару зазнав тяжких поранень.

Попередньо чоловік у важкому стані, його госпіталізують до лікарні.

  • Сьогодні ж вдень російські окупанти атакували цивільну інфраструктуру Шосткинського району Сумщини. Через обстріл загинула літня жінка.
