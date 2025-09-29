Росіяни поранили мирного мешканці Сумщини

Російська окупаційна армія продовжує завдавати цинічних ударів по мирних жителях Сумської області, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
“Увечері російський дрон атакував цивільного в Миропільській громаді”, - написав Григоров.
Він уточнив, що 23-річний чоловік їхав на мотоциклі і внаслідок удару зазнав тяжких поранень.
Попередньо чоловік у важкому стані, його госпіталізують до лікарні.
- Сьогодні ж вдень російські окупанти атакували цивільну інфраструктуру Шосткинського району Сумщини. Через обстріл загинула літня жінка.