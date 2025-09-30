ГУР і МЗС евакуювали із Гази майже 60 українців і палестинців

В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Наразі літак із групою вже приземлився в аеропорту Кишинева.

евакуйовані з Гази українці та палестинці
Фото: ГУР

Головне управління розвідки та МЗС України евакуювали зі Смуги Гази 57 українців і палестинців.

За інформацією ГУР, операція була надскладною.

«У результаті місії, проведеної в умовах підвищеного ризику, з Гази врятовано 57 осіб, з них 48 громадян України ― 16 дітей, 14 жінок, 18 чоловіків.  Також з Сектора Гази евакуйовано 9 палестинців ― членів сімей громадян України», - повідомила розвідка.

У ГУР додали, що літак із групою вже приземлився в аеропорту Кишинева, а зі столиці Молдови евакуйовані вирушать в Україну автобусами.

Тим часом через кілька днів після своєї промови на Генеральній Асамблеї ООН, у якій він відкинув заклики припинити війну в Газі, прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу готується зустрітися із президентом США Дональдом Трампом.
