ГУР і МЗС евакуювали із Гази майже 60 українців і палестинців

Наразі літак із групою вже приземлився в аеропорту Кишинева.

евакуйовані з Гази українці та палестинці

Головне управління розвідки та МЗС України евакуювали зі Смуги Гази 57 українців і палестинців.

За інформацією ГУР, операція була надскладною.

«У результаті місії, проведеної в умовах підвищеного ризику, з Гази врятовано 57 осіб, з них 48 громадян України ― 16 дітей, 14 жінок, 18 чоловіків. Також з Сектора Гази евакуйовано 9 палестинців ― членів сімей громадян України», - повідомила розвідка.

У ГУР додали, що літак із групою вже приземлився в аеропорту Кишинева, а зі столиці Молдови евакуйовані вирушать в Україну автобусами.

