У Росії до 18 років колонії засудили українського військовополоненого у справі "про тероризм"

33-річного "азовця" Дмитра Ремезу звинуватили в участі у терористичній спільноті.

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону РФ засудив українського військовополоненого "азовця" Дмитра Ремезу до 18 років колонії суворого режиму.

Про це повідомляє Медіазона.

33-річного Дмитра Ремезу звинуватили в участі у терористичній спільноті та навчанні з метою здійснення терористичної діяльності.

Суд встановив, що звинувачуваний служив у батальйоні "Азов", який визнано в Росії терористичною організацією.

15 травня 2025 року Ремеза внесли до списку "терористів та екстремістів" Росінфомоніторингу. Також зазначається, що до 2017 року Ремеза служив поліцейським у Запорізькій області.