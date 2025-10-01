У Росії до 18 років колонії засудили українського військовополоненого у справі "про тероризм"

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону РФ засудив українського військовополоненого "азовця" Дмитра Ремезу до 18 років колонії суворого режиму.
Про це повідомляє Медіазона.
33-річного Дмитра Ремезу звинуватили в участі у терористичній спільноті та навчанні з метою здійснення терористичної діяльності.
Суд встановив, що звинувачуваний служив у батальйоні "Азов", який визнано в Росії терористичною організацією.
15 травня 2025 року Ремеза внесли до списку "терористів та екстремістів" Росінфомоніторингу. Також зазначається, що до 2017 року Ремеза служив поліцейським у Запорізькій області.
- Південний окружний військовий суд РФ засудив 48-річного громадянина України Дениса Дем'яненка до 19 років позбавлення волі у справі щодо участі у терористичній організації та навчанні тероризму.