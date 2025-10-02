На Прикарпатті викрили канал переправлення нелегалів з України: у сховках автобусів

На Прикарпатті прикордонники викрили канал переправлення нелегалів з України. Людей перевозили у сховках автобусів.
Про це розповіли у ДПСУ.
"Оперативники 7 прикордонного Карпатського загону викрили канал незаконного переправлення осіб за кордон. Зловмисники ховали людей у конструктивних порожнинах рейсових автобусів, аби обійти прикордонний контроль", – зазначили прикордонники.
За даними слідства, організували такий "бізнес" жителі Івано-Франківщини, які працювали водіями автобусів. Вони перевозили "клієнтів" за винагороду від 8 до 10 тисяч доларів США з кожного.
У результаті обшуків вилучили два автобуси, мобільні телефони та чорнові записи. Фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 332 ККУ – «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».
Наразі їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
- Нещодавно на кордоні із Молдовою зупинили авто, у якому фальшивий "прокурор" перевозив із України "липових" понятих.