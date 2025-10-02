Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
На Прикарпатті викрили канал переправлення нелегалів з України: у сховках автобусів

За такі "послуги" ділки брали від 8 до 10 тисяч доларів. 

На Прикарпатті викрили канал переправлення нелегалів з України: у сховках автобусів
Затримані підозрювані
Фото: ДПСУ

На Прикарпатті прикордонники викрили канал переправлення нелегалів з України. Людей перевозили у сховках автобусів.

Про це розповіли у ДПСУ.

"Оперативники 7 прикордонного Карпатського загону викрили канал незаконного переправлення осіб за кордон. Зловмисники ховали людей у конструктивних порожнинах рейсових автобусів, аби обійти прикордонний контроль", – зазначили прикордонники. 

За даними слідства, організували такий "бізнес" жителі Івано-Франківщини, які працювали водіями автобусів. Вони перевозили "клієнтів" за винагороду від 8 до 10 тисяч доларів США з кожного.

У результаті обшуків вилучили два автобуси, мобільні телефони та чорнові записи. Фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 332 ККУ – «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». 

Наразі їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Людей через кордон перевозили у сховках автобусів
Фото: ДПСУ
Людей через кордон перевозили у сховках автобусів

  • Нещодавно на кордоні із Молдовою зупинили авто, у якому фальшивий "прокурор" перевозив із України "липових" понятих. 
