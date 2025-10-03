“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
У Дніпрі судитимуть експосадовця лікарні за хабар з пораненого бійця за «допомогу» у комісуванні

Обвинувальний акт скеровано до суду.

У Дніпрі судитимуть експосадовця лікарні за хабар з пораненого бійця за «допомогу» у комісуванні
Фото: ДБР

Правоохоронці завершили досудове розслідування стосовно колишнього керівника одного з відомчих медичних закладів Дніпра, на базі якого діяла військово-лікарська комісія. 

Як зазначає ДБР, посадовець вимагав від пораненого військовослужбовця 4 тис. доларів США за «допомогу» у пришвидшенні законного рішення про його комісування.

Боєць, який пройшов найгарячіші ділянки фронту та мав численні поранення і контузії, звернувся до ВЛК через суттєве погіршення здоров’я. Попри очевидні підстави, процес розгляду документів навмисно затягували, а обстеження — ігнорували.

Колишній керівник закладу, який після виходу на пенсію продовжив працювати інспектором, пообіцяв військовому «домовитися» про звільнення від служби.

У травні 2025 року він отримав першу частину хабаря, а 22 липня — з ним здійснили остаточний розрахунок. У той же день військовослужбовець отримав висновок ВЛК, де було зазначено, що він є обмежено придатним до військової служби з можливістю подальшого проходження служби у тилу — попри попередню обіцянку повного комісування.

Правоохоронці затримали посадовця під час отримання другої частини хабаря. Крім того, під час обшуку в нього вилучено пістолет системи ТТ та 25 набоїв до нього.

Він обвинувачується у зловживанні впливом та придбанні і зберіганні зброї (ч. 2 ст. 369-2, ч. 1 ст. 263 КК України).Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.
