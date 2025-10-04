Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
ГоловнаСуспільствоВійна

Через обстріли РФ на Херсонщині постраждали восьмеро цивільних

Ворог бив по критичній і соціальній інфраструктурі.

Російські війська вкотре атакували упродовж доби населені пункти Херсонської області з різних видів озброєння. Поранень зазнали 8 людей.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами  перебували Білозерка, Михайлівка, Новорайськ, Зеленівка, Комишани, Борозенське, Качкарівка, Олександрівка, Станіслав, Антонівка, Кізомис, Садове, Придніпровське, Софіївка, Дніпровське, Янтарне, Токарівка, Шевченківка, Бургунка, Веселе, Зміївка, Зорівка, Золота Балка, Козацьке, Микільське, Миколаївка, Милове, Одрадокам'янка, Ольгівка, Понятівка, Томарине, Тягинка, Червоний Маяк та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2  багатоповерхівки та 12 приватних будинків.

Також окупанти понівечили приватні автомобілі та газопровід. Виток газу перекрито, загроз та пожеж наразі немає.

Унаслідок російських обстрілів 8 людей дістали поранення.
