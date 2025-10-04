Краматорськ, Дружківка і Костянтинівка знову з електрикою (оновлено)

Ще близько 20 тисяч осель досі без світла, але енергетики працюють над розв'язанням проблеми.

На Донеччині 72 тисячі домівок знову зі світлом, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Фахівці оперативно ліквідовують наслідки вчорашнього удару по енергетиці. Більша частина людей, які вчора залишилися без електропостачання, сьогодні вже його знову мають. Ще близько 20 тисяч осель досі без світла, але енергетики працюють над розв'язанням проблеми.

Оновлено. Згодом Філашкін поінформував, що Краматорськ, Дружківка і Костянтинівка знову з електрикою. Енергетики в найкоротші терміни усунули всі наслідки вчорашнього обстрілу і повернули електропостачання в оселі 92 тисяч сімей на Донеччині. Працюючи у нелюдських умовах, під постійною загрозою постійних обстрілів, фахівці зробили все можливе, щоб наші люди отримувати мати базові комунальні послуги.