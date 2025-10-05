У Вінниці затримали чоловіка, який розпочав стрілянину біля ТРЦ

Під час конфлікта він вистрелив з пневматичного пістолета в обличчя опоненту.

У Вінниці сталася стрілянина біля торгового центру.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції

Повідомлення про те, що біля торгового центру чути постріли, надійшло близько 16:10. Співробітники поліції встановили особу стрілка та затримали його.

"З'ясуваося, що між 31-річним місцевим мешканцем та 21-потерпілим стався конфлікт, у ході якого чоловік вистрілив з пістолета, попередньо пневматичного, в обличчя молодику. Наразі з правопорушником працюють слідчі. Потерпілого оглядають медики. Пістолет вилучається", - йдеться в повідомленні.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК (хуліганство) та проводяться слідчі дії. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в вересні на Кіровоградщині затримали чоловіка, який стріляв у поліцейських і поранив двох із них.