Ворог атакував дроном авто у Боровій на Харківщині, поранень зазнав голова громади

В машині, яку атакував російський дрон, перебували начальник Борівської СВА та секретар громади.

Ворог атакував дроном авто у Боровій на Харківщині, поранень зазнав голова громади
Фото: Facebook/Борівська селищна рада

Внаслідок атаки ворожого дрона на Борову постраждали голова та секретар селищної громади.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні вранці окупанти вдарили FPV-дроном біля легкового авто, поцілили в заднє колесо. У машині перебували начальник Борівської селищної військової адміністрації та секретар громади – вони зазнали вибухових травм, забоїв", каже Синєгубов.  

Постраждалих госпіталізували. Медики надають їм усю необхідну допомогу.
