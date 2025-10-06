Ворог атакував дроном авто у Боровій на Харківщині, поранень зазнав голова громади

Внаслідок атаки ворожого дрона на Борову постраждали голова та секретар селищної громади.
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Сьогодні вранці окупанти вдарили FPV-дроном біля легкового авто, поцілили в заднє колесо. У машині перебували начальник Борівської селищної військової адміністрації та секретар громади – вони зазнали вибухових травм, забоїв", каже Синєгубов.
Постраждалих госпіталізували. Медики надають їм усю необхідну допомогу.
- У ніч на 6 жовтня росіяни атакували Харків ударними безпілотниками і поранили там людей. За попередніми даними, йдеться про чотирьох постраждалих.