Верховний Суд США відмовив Сбербанку у відкритті касації у справі збиття літака MH17 бойовиками “ДНР” у 2014 році, повідомив очільник Офіс президента України Андрій Єрмак.

Зазначається, що це створює надзвичайно важливий юридичний прецедент: російські комерційні структури можуть бути притягнуті до відповідальності у судах США за шкоду, завдану Росією та контрольованими нею терористичними організаціями.

Позов подала сім’я 18-річного Квіна Шансмана, який загинув у літаку рейсу MH17.

Аргумент - Сбербанк через банківську систему США фінансував «ДНР». Суди першої та апеляційної інстанцій вже відхилили спроби Сбербанку прикритися «суверенним імунітетом», і тепер це підтвердив Верховний Суд США.

Справу буде розглянуто по суті. Якщо позов задовольнять, це стане потужним сигналом для всіх структур, які прямо чи опосередковано фінансують російську агресію: уникнути відповідальності більше не вдасться.