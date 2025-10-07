Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Верховний Суд США відмовив Сбербанку у відкритті касації у справі збиття літака MH17 бойовиками “ДНР”

Це створює надзвичайно важливий юридичний прецедент.

Верховний Суд США відмовив Сбербанку у відкритті касації у справі збиття літака MH17 бойовиками “ДНР”
Окупанти на тлі уламків літака Малайзійських авіаліній MH17
Фото: Генштаб ЗСУ у Facebook

Верховний Суд США відмовив Сбербанку у відкритті касації у справі збиття літака MH17 бойовиками “ДНР” у 2014 році, повідомив очільник Офіс президента України Андрій Єрмак. 

Зазначається, що це створює надзвичайно важливий юридичний прецедент: російські комерційні структури можуть бути притягнуті до відповідальності у судах США за шкоду, завдану Росією та контрольованими нею терористичними організаціями.

Позов подала сім’я 18-річного Квіна Шансмана, який загинув у літаку рейсу MH17. 

Аргумент - Сбербанк через банківську систему США фінансував «ДНР». Суди першої та апеляційної інстанцій вже відхилили спроби Сбербанку прикритися «суверенним імунітетом», і тепер це підтвердив Верховний Суд США.

Справу буде розглянуто по суті. Якщо позов задовольнять, це стане потужним сигналом для всіх структур, які прямо чи опосередковано фінансують російську агресію: уникнути відповідальності більше не вдасться.
Теми:
