Ворог прагне вийти на адмінкордон і намагається рухатися по різних напрямках – на Запоріжжя і Покровськ.

Журналісти "Українського свідка" (Ukrainian Witness) поспілкувалися з військовими 505-го батальйону та 37-ї бригади морської піхоти, які ведуть оборону на території Дніпропетровської області. Про це йдеться в новому сюжеті.

За даними аналітичного проєкту DeepState, окупанти просунулися на 1 км біля населеного пункту Дачне, на 300 метрів біля Філії та на 400 метрів біля Іванівки. Йдеться про населені пункти, розташовані поблизу адміністративного кордону області. Офіційно Україна підтверджує, що бойові дії ведуться у двох громадах – Межівській та Новопавлівській.

Начальник штабу 505-го батальйону Андрій розповів, що російські війська пробираються малими групами. За його словами, противник прагне вийти на адмінкордон для накопичення живої сили, озброєння та військової техніки і відповідно рухатися по різних напрямках – вглиб Дніпроперовщини, на Запоріжжя і Покровськ.

"Техніку вони не застосовують від слова ”взагалі", – зазначає начальник штабу.

Українські захисники утримують оборону по правому берегу річки Вовча, яка грає роль відсічного рубежа, адже противнику важче просочитися за передній край. За словами російських полонених, основне завдання окупантів – зосередитися у Філіївському лісі і просуватися вглиб. Адже в лісистій місцевості проводити бойові дії важко.

"Противнику вкрай важливо прийти в Новопавлівку… тому що це пряма дорога на Межову. Межова – це Покровськ, закрите кільце", – пояснив начальник штабу.

Переправляються окупанти через річку виключно у військовій формі, без амуніції, використовуючи звичайні канати та сміття для підвищення плавучості.

За словами військових, росіяни несуть колосальні втрати – їм довелося замінити вже декілька підрозділів на цьому напрямку.

Начальник групи безпілотних систем 505-го батальйону Іван пояснює, що річка як природний бар'єр дає українським силам певну перевагу. Багато окупантів знищено саме під час форсування водойми.

Однак, на переконання військового, мета росіян – піти далі: "Я думаю, це вже не йде мова про адмінкордон. Вони просто намагаються просунутися вперед – настільки наскільки зможуть. Як ми бачимо ситуацію трошки нижче нас – зі сторони Запорізького напрямку – вони просто просуваються вперед. Там вони вже вийшли за адмінкордон Дніпропетровської області. Тому я не знаю, чи вже потрібно казати, що вони ставлять собі за місію вийти лише на адмінкордон. Я думаю, що задача – йти далі".