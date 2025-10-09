Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Ексгенсек НАТО Столтенберг: Трамп хотів вигнати 4 країни з Альянсу
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Внаслідок російської дронової атаки є влучання в 12 місцях

Росіяни застосували 112 безпілотників. 

Уночі 9 жовтня армія Росії атакувала українців 112 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ. Понад 70 із них – "шахеди", повідомили Повітряні сили.

За попередніми даними, станом на 9:00, ППО збила або подавила 87 дронів на півночі, півдні і сході. Є влучання 22 ударних дронів у 12 місцях. 

“Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Дотримуйтесь правил безпеки!” – закликали військові. 

Атака 9 жовтня вночі
Фото: Повітряні сили в Telegram
Атака 9 жовтня вночі

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.


  • Значних ушкоджень сьогодні ворог завдав Одеській області. Там пошкоджена припортова, енергетична і цивільна інфраструктура, є поранені. 
