Внаслідок російської дронової атаки є влучання в 12 місцях

Уночі 9 жовтня армія Росії атакувала українців 112 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ. Понад 70 із них – "шахеди", повідомили Повітряні сили.

За попередніми даними, станом на 9:00, ППО збила або подавила 87 дронів на півночі, півдні і сході. Є влучання 22 ударних дронів у 12 місцях.

“Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Дотримуйтесь правил безпеки!” – закликали військові.

Фото: Повітряні сили в Telegram Атака 9 жовтня вночі

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.



