У ніч на 9 жовтня ворог масовано атакував Одещину ударними безпілотниками. Є ушкодження, постраждали люди, частина області залишилась без світла.

"Більшість ворожих цілей знищена силами ППО, проте є пошкодження цивільної, портової та енергетичної інфраструктур", – повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

Унаслідок атаки виникли пожежі в двох приватних будинках, адміністративній будівлі АЗС та порту. Ще 4 приватних будинки пошкоджено. В порту зайнялися контейнери з рослинною олією та деревʼяними пелетами.

За попередньою інформацією, постраждали 5 людей. Усім надається медична допомога.

Без електропостачання залишилось понад 30 тисяч абонентів.

Фото: Одеська ОВА Наслідки російської атаки

Підрозділи ДСНС та аварійні служби ліквідовують наслідки.