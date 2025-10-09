Ексгенсек НАТО Столтенберг: Трамп хотів вигнати 4 країни з Альянсу
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Глава ФБР подарував новозеландським чиновникам зброю, яка у цій країні є забороненою
На Одещині РФ дронами пошкодила цивільну, портову та енергетичну інфраструктуру і поранила людей

Без електропостачання залишилось понад 30 тисяч абонентів.

На Одещині РФ дронами пошкодила цивільну, портову та енергетичну інфраструктуру і поранила людей
Наслідки російської атаки
Фото: Одеська ОВА

У ніч на 9 жовтня ворог масовано атакував Одещину ударними безпілотниками. Є ушкодження, постраждали люди, частина області залишилась без світла. 

"Більшість ворожих цілей знищена силами ППО, проте є пошкодження цивільної, портової та енергетичної інфраструктур", – повідомив начальник ОВА Олег Кіпер. 

Унаслідок атаки виникли пожежі в двох приватних будинках, адміністративній будівлі АЗС та порту. Ще 4 приватних будинки пошкоджено. В порту зайнялися контейнери з рослинною олією та деревʼяними пелетами. 

За попередньою інформацією, постраждали 5 людей. Усім надається медична допомога.

Без електропостачання залишилось понад 30 тисяч абонентів. 

Наслідки російської атаки
Фото: Одеська ОВА
Наслідки російської атаки
Наслідки російської атаки
Фото: Одеська ОВА
Наслідки російської атаки

Підрозділи ДСНС та аварійні служби ліквідовують наслідки. 
Теми:
﻿
