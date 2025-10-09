Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
У лікарні помер поранений під час обстрілу РФ мешканець Харківщини

Олексій Гнойовий отримав тяжкі поранення 13 вересня. 

У лікарні помер поранений під час обстрілу РФ мешканець Харківщини
Олексій Гнойовий
Фото: Борівська селищна рада

Сьогодні у лікарні Харкова від отриманих поранень помер житель селища Борова Олексій Гнойовий. 

Про це повідомила Борівська селищна рада.

72-річний Олексій Гнойовий отримав тяжкі поранення внаслідок російського обстрілу центральної частини Борової, який стався 13 вересня 2025 року.

Лікарі майже місяць боролися за його життя, але врятувати чоловіка не вдалося.

Олексій Гнойовий до виходу на пенсію працював на газовидобувному підприємстві в с. Шийківка. У нього залишилися дружина, син, сестри, племінники.
